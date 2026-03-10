La presidenta de Madrid espera que Gobierno español sepa elegir a sus aliados, como EE.UU.

Nueva York, 10 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo este martes que espera que el gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, sepa elegir sus aliados, entre los que citó a Francia, Reino Unido, Alemania, Italia «y, desde luego, Estados Unidos».

«Vamos a ser nuestra mejor versión para que esos lazos no se rompan», señaló Ayuso en su intervención en un encuentro con representantes de empresas y fondos de inversión en Nueva York.

La presidenta de la Comunidad de Madrid enfatizó su voluntad de que «una vez pasados los conflictos que estamos viviendo, sigamos siendo aliados de aquellos con los que compartimos una forma de ser y de estar entorno a la libertad y la vida, es decir, Occidente», afirmó.

Ayuso también reiteró su interés en que el capital «siga llegando a Madrid porque merece la pena vivir allí», pero criticó que los impuestos españoles «se están multiplicando con la guerra».

«Vamos a volver a pedir al Gobierno de manera urgente una bajada del IVA de la luz, del gas y de los combustibles porque está afectando mucho a todas las familias españolas mientras, a su vez, el Gobierno está en máximos históricos de recaudación», aseveró la mandataria.

Este es el último día del sexto viaje oficial a EE. UU. que realiza Ayuso, en el que acudió al XXV Festival de Flamenco de Nueva York y celebró varios actos para promover las inversiones en la Comunidad de Madrid.

Durante el encuentro con inversores del lunes organizado por la Cámara de Comercio España-EE. UU., Ayuso anunció que Madrid conmemorará el 250 aniversario de Estados Unidos y también habló sobre la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.

«Nadie quiere guerras. Nos duele a todos. Pero también imagino que la izquierda no estará con el régimen de los ayatolás o de los ataques permanentes a otros países, del enriquecimiento nuclear, de los 30.000 muertos en las calles del país o la persecución de la mujer», afirmó. EFE

