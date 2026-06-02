La presidenta de Surinam apuesta por una «alianza duradera» con República Dominicana

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Santo Domingo, 2 jun (EFE).- La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, apostó este martes por una «alianza duradera» con República Dominicana tras concluir una visita oficial de dos días, en los que ambas naciones acordaron ampliar las relaciones comerciales con énfasis en turismo, inversión, energía y agricultura.

«Queremos una asociación, una alianza duradera con la República Dominicana», expresó ante los legisladores Geerlings-Simons en su intervención en la Asamblea Nacional (Parlamento).

República Dominicana y Surinam establecieron relaciones diplomáticas en marzo de 1979, «y debemos fortalecerlas mediante contactos entre los gobiernos y los sectores público y privado», afirmó.

«Tenemos que coordinarnos en asuntos regionales a través del comercio y la cooperación, profundizar nuestros lazos y salvaguardar la democracia», agregó.

Antes de su intervención, Geerlings-Simons se reunió en privado con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.

Durante la visita de la mandataria, República Dominicana y Surinam firmaron varios acuerdos y alianzas estratégicas en los sectores turístico, agrícola, seguridad y apoyo en organismos internacionales.

Asimismo, el Gobierno de Surinam anunció que los dominicanos con visas válidas de Estados Unidos o el espacio Schengen (Europa) podrán viajar a Surinam para fines turísticos sin necesidad de solicitar una visa.

Geerlings-Simons y el presidente dominicano, Luis Abinader, reafirmaron «los lazos históricos de amistad, solidaridad y cooperación que unen a ambos países, así como su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales sobre la base de los principios de igualdad soberana de los Estados, respeto mutuo, cooperación internacional, beneficio recíproco y adhesión al derecho internacional».

Tras ese encuentro, la mandataria surinamesa participó en un encuentro con representantes del sector privado de ambos países para fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover nuevas oportunidades de inversión y fomentar una mayor cooperación comercial. EFE

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