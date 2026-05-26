La presidenta de Surinam viaja a Brasil y República Dominicana para ampliar la cooperación

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San Juan, 26 may (EFE).- La presidenta de Surinam, Jennifer Greelings-Simons, se mostró este martes optimista ante sus inminentes visitas oficiales a Brasil y República Dominicana, países con los que busca ampliar la cooperación.

Greelings-Simons, quien comienza su viaje mañana, miércoles, encabeza una amplia delegación que incluye ministros del Gobierno y representantes del sector privado.

La mandataria declaró a la prensa que la visita a Brasil se centrará principalmente en oportunidades socioeconómicas, incluyendo la cooperación en defensa, aviación, comercio y el sector agrícola.

Añadió que, en el transcurso de la visita, tiene la intención de evaluar la posibilidad de una ruta marítima más corta entre Surinam y Brasil que permita transportar mercancías de forma más rápida y económica.

«A través de esta vía, también estamos trabajando para aprovechar la oportunidad que tiene Surinam de exportar arroz al Mercosur. Llevamos un mes entero de preparación para concretar estos avances. Brasil es nuestro gran vecino del sur y, por diversas razones, muy importante para Surinam», afirmó la jefa de Estado.

En cuanto a la aviación, ese será otro tema central en las conversaciones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de mejorar las conexiones y obtener posible apoyo para la Compañía de Aviación de Surinam (SLM).

Tras su visita a Brasil, Greelings-Simons viajará a la República Dominicana para una visita que se centrará en la cooperación en el sector turístico, antes de regresar a Surinam el 2 de junio. EFE

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