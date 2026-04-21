La presidenta de Surinam visitará a República Dominicana en junio próximo

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San Juan, 21 abr (EFE).- La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, anunció este martes que hará una visita de dos días a República Dominicana el 1 de junio y donde se reunirá con su homólogo dominicano, Luis Abinader, en momentos en que ambos países gozan de una mejoría en su relación bilateral.

Según dijo Geerlings-Simons desde su oficina, como parte de su mitin con Abinader, estos conversarán sobre temáticas de cooperación entre ambos países caribeños.

Esta reunión se concreta luego de que el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Intercambio Internacional de Surinam, Melvin Bouva, viajó a República Dominicana la semana pasada y se reunió con su homólogo dominicano Roberto Álvarez y ambos firmaron una declaración unida de cooperación.

Bouva indicó que en dicho mitin se discutió «una gran cantidad de temas», incluyendo la cooperación económica y el turismo, y aseguró que específicamente desde el 16 de abril pasado, hay «una conexión directa» entre Surinam y República Dominicana.

El funcionario aseguró que Surinam puede aprender de República Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe al recibir a unos 12 millones de visitantes anualmente.

Bouva indicó que estima que Surinam atrae a aproximadamente 500.000 visitantes al año.

De igual manera, dijo que el país tiene oportunidades para exportar algunos productos agrícolas a República Dominicana, entre ellos, maíz, soja y cacao.

Bouva, a su vez, aprovechó su visita al territorio dominicana para reunirse con el líder del Senado y comentarle que Surinam «está comprometido con tener fuertes conexiones dentro de la infraestructura de la integración regional.»

«Ese mensaje fue muy bien recibido, por lo que ahora esperan la llegada de la presidenta con mucho entusiasmo», resaltó. EFE

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