La presidenta de Venezuela evalúa proyectos gasíferos en una reunión con la británica Shell

La presidenta de Venezuela se reunió este jueves con directivos de la británica Shell para evaluar «proyectos gasíferos», informó la presidencia en medio de una apertura petrolera supervisada por Estados Unidos.

Venezuela intenta atraer nuevamente inversiones extranjeras para recuperar su deteriorada industria petrolera bajo el mando de Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia de manera interina tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice estar a cargo de Venezuela y de su petróleo. Bajo su presión, el Parlamento de Venezuela sancionó una reforma petrolera que reduce la estatización de la industria y abre las puertas a la inversión privada, especialmente extranjera.

En paralelo, el Tesoro estadounidense empezó a emitir licencias que permiten ciertas transacciones relacionadas con el petróleo venezolano, embargado desde 2019. Shell y otras cinco multinacionales recibieron permisos.

Rodríguez «sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa británica de hidrocarburos, Shell (…) para evaluar proyectos gasíferos», informó una nota de prensa de la presidencia venezolana.

Semanas atrás la presidenta ya se había reunido con la española Repsol y la francesa Maurel & Prom.

También recibió una histórica visita del Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, junto con quien recorrió campos petroleros de Chevron en Venezuela.

Shell tiene una relación centenaria con Venezuela, pero su presencia disminuyó durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Para 2019 había vendido todos sus activos en el país.

En los últimos años recibió una licencia de Venezuela para operar en el enorme campo gasífero de Dragón, ubicado cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago, que también participaba en el proyecto.

Las operaciones se suspendieron en octubre, cuando Maduro rompió todos los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago por su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Aún se desconoce si se reanudará.

