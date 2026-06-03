La presidenta de Venezuela llega a India para reforzar la cooperación económica

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Nueva Delhi el miércoles para profundizar la cooperación entre el exportador de crudo y el tercer mayor comprador de petróleo del mundo.

Su visita de cinco días se produce en un momento en que India, el país más poblado del mundo, está aumentando sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

Tras aterrizar en Nueva Delhi, Rodríguez afirmó que esperaba tener una agenda «muy fructífera».

«Espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela», declaró a la televisión venezolana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indio indicó que Rodríguez se reuniría con el primer ministro, Narendra Modi, el jueves.

El portavoz del ministerio, Randhir Jaiswal, declaró en un comunicado que «la visita profundizará aún más los lazos entre India y Venezuela».

Venezuela tiene alrededor del 17% de las reservas mundiales de crudo.

Delcy Rodríguez es presidenta interina desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al entonces presidente socialista Nicolás Maduro.

En un principio, estaba previsto que Rodríguez estuviera en Nueva Delhi esta semana para participar en una cumbre sobre la conservación de las especies de grandes felinos.

Sin embargo, la conferencia se pospuso para garantizar la participación de las naciones africanas que se enfrentan a un brote de ébola.

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