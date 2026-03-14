La presidenta de Venezuela pide a Trump el fin de las sanciones durante una cita con una misión colombiana

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La presidenta interina Delcy Rodríguez pidió el viernes al mandatario estadounidense, Donald Trump, poner fin a las sanciones contra Venezuela durante un encuentro en Caracas con una delegación colombiana de alto nivel.

Rodríguez tenía previsto reunirse este viernes con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, pero la cita fue suspendida el jueves de común acuerdo por motivos de seguridad.

En su lugar llegó a Caracas una misión de alto nivel para reunirse con un equipo encabezado por Rodríguez, que gobierna tras la caída y captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero.

Tras el cambio abrupto de gobierno, Washington reactivó el trato diplomático y comercial con Caracas.

Rodríguez aprovechó la reunión para abogar por el fin de las sanciones, que Trump ha relajado para favorecer a las petroleras estadounidenses principalmente.

«Las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela afectan a los pueblos de nuestra América Latina. Tiene un impacto también en la economía de Colombia, en la economía de Venezuela y nuestros pueblos», resaltó.

Más temprano, Estados Unidos flexibilizó todavía más sus medidas contra Venezuela, con el propósito de elevar la producción de fertilizantes frente a la escasez de petróleo por la guerra en Oriente Medio.

En ese sentido, autorizó tres nuevas licencias que incluyen todas las actividades relacionadas con el aumento de «productos petroquímicos», entre ellos los productos y precursores de fertilizantes.

– «Importantes acuerdos» –

La reunión de este viernes fue encabezada por los cancilleres de Venezuela, Yván Gil, y de Colombia, Rosa Villavicencio. Las partes tenían en agenda discutir sobre cooperación en seguridad y energía.

«Han surgido importantes acuerdos, importantes rutas de trabajo que vamos a acelerarlas en los próximos las próximas semanas», dijo Gil al cierre del encuentro sin entrar en detalles.

Los cancilleres prevén reunirse nuevamente el 23 de abril en el puerto de Maracaibo.

Washington ejerce presión sobre el gobierno de Venezuela, donde ordenó la reactivación de la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, y también sobre Colombia, a quien exige endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Poco antes de la cancelación del encuentro entre Rodríguez y Petro, Trump llamó a Petro y le deseó «suerte» en su encuentro con la mandataria venezolana.

Una fuente de la delegación que viajó a Caracas comentó a la AFP que la reunión fue suspendida por amenazas de seguridad desde el lado colombiano de la frontera.

– Seguridad fronteriza –

La mandataria Rodríguez también instó a Colombia a estrechar la cooperación en el intercambio de inteligencia para enfrentar la inseguridad en la frontera.

«Es un problema que tenemos como países y estamos llamados a avanzar conjuntamente», sostuvo.

En la línea limítrofe operan numerosos grupos armados que se financian del narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más longeva del continente con 60 años de actividad.

Estados Unidos ha desplegado operativos contra el narcotráfico en América Latina e intenta frenar el avance en la región de rivales comerciales como China.

– Exportación de gas –

Representantes de la estatal Petróleos de Venezuela y la colombiana Ecopetrol asistieron a la cita para avanzar en materia de cooperación energética.

Rodríguez anunció que este viernes inició la exportación de gas licuado de petróleo (GLP) hacia Colombia.

Un video presentado durante el encuentro mostró al menos tres camiones cisterna que cruzaban el Puente Simón Bolívar, principal conexión fronteriza entra ambos países, con destino a Colombia.

«Es la primera exportación de GLP de Venezuela a Colombia», celebró Rodríguez, que adelantó intenciones de reactivar un gasoducto inaugurado en 2007 que actualmente está inoperativo.

También expresó su intención de comprarle a Colombia electricidad, esencial para la recuperación de la industria petrolera venezolana.

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