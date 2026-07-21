La presidenta de Venezuela promete entregar 4.000 viviendas este año a afectados por los terremotos

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el lunes entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados por el potente doble sismo de hace casi un mes, y sobrepasar las 10.000 el próximo año.

Los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio, en especial el costero estado La Guaira, considerado la zona cero de los sismos.

Al menos 5.278 personas han muerto y casi 17.000 resultaron lesionadas, según el parte oficial de este lunes. Más de 20.000 personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos desplegados en estadios, plazas y hasta en las aceras.

«De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual», prometió la mandataria durante una entrega televisada de viviendas «completamente equipadas» en la capital.

Rodríguez indicó que unas 200 familias fueron beneficiadas con apartamentos en un complejo de viviendas sociales. «Estos son los momentos de alegría en medio del dolor de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto», celebró.

«Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario», agregó Rodríguez.

La semana pasada, la presidenta encargada señaló que su gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de viviendas.

De acuerdo con cálculos oficiales, el país requerirá de unas 25.000 viviendas para las personas que quedaron sin hogar.

Más de 850 edificios están dañados y 190 se derrumbaron totalmente por los terremotos, según balances oficiales.

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos. La ONU estimó que podrían llegar hasta 50.000. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a los 10.000.

atm/cr