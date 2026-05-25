La presidenta del Banco Europeo de Inversiones visita México para reforzar cooperación

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, inició este lunes su primera visita oficial a México, con el objetivo de concretar nuevas líneas de cooperación financiera entre la Unión Europea (UE) y el país norteamericano, en áreas estratégicas como energía, transporte, acción climática e inversión social.

La visita de Calviño ocurre pocos días después de la reciente cumbre entre México y la UE, en la que se firmó el nuevo acuerdo comercial entre ambas partes, que el bloque europeo describe como uno de los mejores en relación bilateral, y en un contexto de transformación económica global.

Durante su estancia, la presidenta del BEI sostendrá reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar; el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

“México es un socio prioritario de la Unión Europea. Desde el Banco Europeo de Inversiones, estamos preparados para impulsar esta alianza con financiación para proyectos estratégicos en áreas clave como la energía o el transporte, mejorando la vida de los ciudadanos”, afirmó Calviño -en un comunicado-.

El BEI informó que durante la visita se firmarán acuerdos destinados a reforzar la adaptación de México al cambio climático, impulsar la transición energética y fomentar un crecimiento económico de largo plazo.

Al respecto, el organismo suscribirá un acuerdo con un socio financiero mexicano para respaldar los objetivos de acción climática en el país y prioridades de inversión social, incluidas iniciativas vinculadas con igualdad de género.

El objetivo, señaló el BEI, es movilizar recursos hacia sectores estratégicos que fortalezcan el crecimiento económico sostenido.

Como parte de su agenda, Calviño también participará en el Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, considerado uno de los mayores encuentros empresariales de América Latina y que este año se celebra en Ciudad de México.

Así mismo, la presidenta del BEI intervendrá ante el Senado mexicano durante el foro de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que reúne a eurodiputados y legisladores de América Latina y el Caribe y celebra su vigésimo aniversario.

El BEI subrayó que la visita busca consolidar una alianza basada en la cooperación, la confianza mutua y el fortalecimiento de inversiones estratégicas entre Europa y México. EFE

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