La presidenta del Bundestag alemán visita la parte de Gaza bajo control israelí

3 minutos

Berlín, 12 feb (EFE).- La presidenta de la Cámara Baja o Bundestag del Parlamento alemán, Julia Klöckner, se convirtió este jueves en la primera política de Alemania en pisar Gaza desde el ataque del grupo islamista Hamás contra Israel en octubre de 2023 y el posterior comienzo de la guerra en el enclave.

La política cristianodemócrata visitó la parte de Gaza controlada por las Fuerzas Armadas israelíes, pese a las advertencias sobre los posibles riesgos a su seguridad y las críticas de otros partidos germanos por pisar la franja acompañada del Ejército de Israel.

Klöckner aseguró que quería hacerse una imagen por sí misma de la situación y ver in situ lo que no podría ver de otra manera, según declaró a la cadena pública ZDF.

La compañera del partido conservador del canciller Friedrich Merz saludó que Israel haya permitido por primera vez el acceso a la Franja a una «observadora parlamentaria» como ella y pidió que las autoridades de ese país continúen por ese «camino de apertura».

«El acceso a diferentes valoraciones sólidas de la situación es un prerrequisito para una evaluación política responsable», dijo la presidenta del Bundestag, que ocupa el segundo cargo de mayor nivel protocolario sólo por detrás del presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier.

Según el citado medio, Klöckner pasó aproximadamente una hora en el territorio y no superó la «línea amarilla» que transcurre a una profundidad de seis kilómetros y medio de la frontera y que ha sido establecida por los israelíes como zona de seguridad.

Críticas de socialistas y verdes

La visita de Klöckner, sobre cuyos planes habían avanzado informaciones los medios alemanes, fue objeto de críticas por parte de organizaciones no gubernamentales e incluso del socio de coalición de los cristianodemócratas, el Partido Socialdemócrata (SPD).

El portavoz de esa formación para temas de política exterior, Adis Ahmetovic, afirmó que un viaje a Gaza en acompañamiento del Ejército israelí sería una «señal flagrante».

Ahmetovic destacó en declaraciones al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung que más de un millón de personas han sido expulsadas en Gaza de sus hogares y que según estimaciones de expertos hay más de 100.000 muertos, mientras que el suministro de ayuda humanitaria sigue siendo insuficiente.

También la colíder de los Verdes Franziska Brantner afirmó que es bueno que Klöckner quiera observar la situación in situ, «pero si lo hace sin escuchar siquiera a la parte palestina, tiene que aceptar la acusación de que en realidad sólo quiere percibir la región de forma unilateral».

En declaraciones al semanario Der Spiegel, Brantner destacó que no puede haber una solución del conflicto que no tenga en cuenta la posición palestina, y que «precisamente una presidenta del Bundestag debe ser consciente de esta responsabilidad».

Klöckner viajó a Israel el martes y se reunió allí con su homólogo Amir Ohana y con otros líderes políticos, además de visitar Yad Vashem y el memorial para las víctimas del Festival Nova.

También estaba previsto que se encontrara con representantes de la sociedad civil de Israel y de los Territorios Palestinos, según el servicio de prensa del Bundestag.

Antes de ser elegida presidenta de la Cámara Baja, Klöckner ya había destacado como diputada con posturas muy favorables a Israel y había desatado una polémica en 2024 al publicar en sus redes sociales un mapa de Israel que incluía los territorios de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán. EFE

