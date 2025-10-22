La presidenta del Louvre admite que se tardó en detectar la llegada de los ladrones

1 minuto

París, 22 oct (EFE).- La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, reconoció este lunes que no se detectó con la rapidez suficiente la llegada del comando de ladrones que robaron ocho joyas de un valor patrimonial «incalculable» porque el dispositivo de cámaras de protección exterior es insuficiente.

En una comparecencia ante una comisión del Senado francés, Des Cars reconoció la insuficiencia del sistema de cámaras perimetrales que se ha empezado a reforzar, y pidió para mejorar la seguridad, entre otras cosas, que se instale una comisaría de policía en el interior mismo del museo.

«Se nos ha infligido una herida inmensa», señaló la presidenta del Louvre, que insistió en que los dispositivos de seguridad existentes funcionaron correctamente, empezando por las alarmas, y que el personal actuó de acuerdo con los protocolos. EFE

