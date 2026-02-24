La presidenta del Louvre presenta su dimisión tras las numerosas crisis del museo

1 minuto

París, 24 feb (EFE).- La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ha presentado su dimisión debido a las numerosas crisis del museo, que ha sido aceptada este martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes el Elíseo.

«El jefe de Estado la aceptó y la calificó como un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita tranquilidad y un nuevo impulso para llevar a cabo importantes obras de seguridad, modernización y el proyecto ‘Louvre – Nouvelle Renaissance'», detalló la Presidencia francesa en un comunicado. EFE

