La presidenta electa de Costa Rica prevé una relación cercana con EE.UU. y El Salvador

San José, 2 feb (EFE).- La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, prevé que su Gobierno, que comenzará el próximo 8 de mayo, mantendrá una relación cercana con Estados Unidos y con el Salvador para fortalecer la cooperación en asuntos de seguridad y economía.

En su primera rueda de prensa como presidenta electa, Fernández afirmó que «la recuperación de la seguridad será prioridad», al igual que la mejora del sistema penitenciario y lucha contra la impunidad, para lo cual espera contar con el apoyo de países amigos como Estados Unidos y El Salvador.

Con Estados Unidos, Fernández dijo que mantendrá una «relación estrecha como con don Rodrigo Chaves (actual presidente)» especialmente en la lucha contra el narcotráfico, en lo que el gobierno norteamericano ha apoyado a Costa Rica con vigilancia conjunta en los océanos, equipos policiales y cooperación técnica y tecnológica.

Además, recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Costa Rica y un «aliado confiable» en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

En cuanto a El Salvador, Fernández destacó la cooperación técnica y política recibida por Costa Rica para avanzar en la construcción de una «megacárcel» de alta seguridad para 5.000 presos, inspirada en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Bukele visitó Costa Rica el pasado 15 de enero para lanzar, junto al presidente Chaves, las obras de la cárcel, la cual se espera esté concluida a mediados de este año.

Agregó que Costa Rica también puede darle cooperación a El Salvador en áreas como desarrollo social y gestión pública y reiteró su admiración porque ese país «recuperó su sociedad después de estar sumida en una crisis sin precedentes».

Fernández, una politóloga de 39 años, afirmó que será «respetuosa de la soberanía de los pueblos» y que impulsará «el fortalecimiento de la democracia en el continente americano y mundo entero».

«Mantendré relaciones diplomáticas en beneficios del pueblo de Costa Rica con todos los países del mundo velando por el interés de los ticos (costarricenses)», expresó.

Sobre China, resaltó que en Costa Rica vive una comunidad importante china que «forman parte de nuestra cultura», pero advirtió que emprenderá una «lucha sin cuartel contra la corrupción» para evitar «negocios ilegales» de empresas «chinas o del país que sean».

El actual Gobierno de Rodrigo Chaves prohibió la participación de empresas chinas, entre ellas Huawei, en concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G), debido a dudas sobre las políticas de seguridad de datos del Gobierno chino.

Esto generó la queja de la empresa y de la embajada de China, país con el que Costa Rica tiene relaciones diplomáticas desde el año 2007. EFE

