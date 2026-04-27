La presidenta interina de Venezuela recibe al nuevo jefe de la misión diplomática de EEUU

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió el viernes al nuevo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett quien arribó a Caracas en la víspera para reemplazar a Laura Dogu.

La administración de Donald Trump y el gobierno interino encabezado por Rodríguez anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense en enero.

La televisora oficial VTV mostró imágenes de la delegación encabezada por Barrett y Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores.

«Un día completo en Caracas. Me reuní con la presidenta interina Delcy Rodríguez y conversamos sobre la importancia de seguir implementando el plan de tres fases de @POTUS para obtener resultados que beneficien tanto a los estadounidenses como a los venezolanos», dijo Barrett en un mensaje en español difundido en redes por la embajada estadounidense.

El jueves Rodríguez dio la bienvenida a Barrett y dijo que la relación entre Venezuela y Estados Unidos debe debe estar marcada por «una cooperación que sea ganar-ganar para ambos países».

Después de derrocar a Maduro el presidente Trump afirmó que controlaría la comercialización del petróleo de Venezuela.

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus operaciones a finales de marzo, al tiempo que Venezuela tomó nuevamente posesión de su legación en Washington.

Durante los últimos siete años las relaciones de Washington y Caracas estuvieron rotas.

Barrett se desempeñaba como encargado de negocios estadounidense para Guatemala desde enero de 2026. Ha servido en Panamá, Perú y Brasil.

La saliente Laura Dogu informó la semana pasada de la designación de Barrett como el próximo encargado de negocios, la mayor autoridad de una representación diplomática después de un embajador.

Rodríguez gobierna bajo fuertes presiones de Washington, que afirma estar a cargo del país caribeño.

Rodríguez impulsó una reforma petrolera y una nueva ley de minas con miras a abrir el país con las mayores reservas probadas de crudo globales a inversores extranjeros.

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