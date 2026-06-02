La presidenta interina de Venezuela visita India para impulsar la cooperación económica

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciará el miércoles una visita de cinco días a India, anunció el gobierno de Nueva Delhi, que quiere aumentar sus importaciones de petróleo venezolano.

India, el tercer mayor comprador de petróleo del mundo, ha reactivado el suministro de crudo desde Venezuela para compensar el fuerte déficit de Oriente Medio, una región en crisis por la guerra.

Rodríguez estará acompañada por varios ministros y mantendrá reuniones con el primer ministro Narendra Modi, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Randhir Jaiswal.

«La presidenta interina Rodríguez mantendrá conversaciones bilaterales con el primer ministro que abarcarán todo el espectro de las relaciones entre India y Venezuela, y explorará vías para una mayor cooperación en energía, comercio, inversión, productos farmacéuticos, sanidad, transporte y energías renovables», explicó Jaiswal a los periodistas el martes.

En mayo, India compró aproximadamente 420.000 barriles diarios de petróleo procedentes de Venezuela, frente a los 283.000 de abril, según datos preliminares de la compañía de análisis de datos Kpler.

Venezuela tiene alrededor del 17% de las reservas mundiales de crudo.

Delcy Rodríguez es presidenta interina desde enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al entonces presidente socialista Nicolás Maduro.

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