La presidenta Sheinbaum se reúne con vicepresidente español Cuerpo en el Palacio Nacional

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Ciudad de México, 3 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles en el Palacio Nacional al vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, un día después de que tuvieran que verse de manera virtual por los bloqueos de maestros en la capital mexicana, informaron fuentes españolas a EFE.

Durante su visita de dos días al país norteamericano, el también ministro español de Economía participó en el Encuentro Empresarial México-España y se reunió con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con quien se comprometió a trabajar para duplicar el comercio bilateral para 2030. EFE

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