La presidenta suiza será recibida esta semana por el Papa Leon XIV

1 minuto

Ginebra, 29 sep (EFE).- La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, será recibida el viernes, 3 de octubre, por el papa León XIV en el Vaticano, donde la jefa de la confederación asistirá a la ceremonia anual de juramento de los nuevos miembros de la Guardia Suiza Pontificia, indicó el Gobierno helvético en un comunicado.

Keller-Sutter llegará a la Santa Sede procedente de Copenhague, donde participará el 2 de octubre en la séptima cumbre de la Comunidad Política Europea.

Los nuevos reclutas de la Guardia Suiza jurarán sus cargos el 4 de octubre, una fecha poco habitual ya que tradicionalmente este evento anual se celebra el 6 de mayo, en recuerdo del aniversario del saqueo de Roma de 1527 en que varios de sus antecesores perdieron la vida ante el ejército del emperador Carlos V.

Sin embargo, este año la ceremonia tuvo que posponerse, ya que esa fecha coincidió con los funerales del anterior papa Francisco.

Keller-Sutter también tiene previsto reunirse con responsables del Gobierno italiano, incluyendo el ministro de Economía y Finanzas, Giancarlo Giorgetti y el gobernador del Banco de Italia, Fabio Panetta, con miras a discutir cuestiones bilaterales y transfronterizas, según el Consejo Federal (Ejecutivo). EFE

abc/rod