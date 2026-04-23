La prima de riesgo de Ecuador alcanza la cifra más baja desde 2014 al caer a 404 puntos

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Guayaquil (Ecuador), 23 abr (EFE).- La prima de riesgo de Ecuador alcanzó su valor más bajo desde 2014 al caer este miércoles a los 404 puntos, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador (BCE) destacados este jueves por la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, durante su rendición de cuentas de 2025.

«La confianza de los inversionistas internacionales hacia el Ecuador se refleja en una constante reducción del riesgo país. De enero a diciembre de 2025 este indicador bajó de 1.186 puntos a 492 puntos. Actualmente se ubica en 404 puntos, el nivel más bajo en los últimos once años», dijo Moya.

En noviembre de 2014, la cifra llegó a los 411 y el país no volvió a bajar a ese nivel hasta el pasado 27 de enero, cuando se ubicó en 413 puntos.

La ministra aseguró que este resultado refleja «una mejora sostenida en la percepción del riesgo» sobre el país y «una valoración más favorable de Ecuador por parte de los mercados internacionales».

El índice ‘riesgo país’ mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo.

A partir de esa fecha, el indicador volvió a subir hasta los 506 puntos, pero desde inicios de abril empezó nuevamente a bajar hasta llegar a los 404 puntos, lo que coincidió con el anunció que hizo el miércoles el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la aprobación de la quinta revisión del acuerdo crediticio suscrito con Ecuador en mayo del 2024 y que asciende a 5.000 millones de dólares para un periodo de cuatro años, lo que permite un desembolso inmediato de 394 millones de dólares.

En su rendición de cuentas, la ministra Moya también destacó que el empleo adecuado pasó de 33 % en diciembre de 2024 a 37 % en el mismo mes de 2025 y que el país andino registró el año pasado una balanza comercial superavitaria, impulsada por exportaciones no petroleras.

La balanza comercial no petrolera alcanzó los 5.032 millones de dólares, lo que significó 1.316 millones más que lo registrado en 2024: 3.716 millones de dólares. EFE

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