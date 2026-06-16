La prima de riesgo de Ecuador cae a 378 puntos, el nivel más bajo desde 2014

Compartir

2 minutos

Quito, 16 jun (EFE).- La prima de riesgo de Ecuador se situó este martes en 378 puntos, su nivel más bajo desde septiembre de 2014, un dato catalogado por el Gobierno como «uno de los más bajos de la historia».

El índice ‘riesgo país’, que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo, no llegaba a cifras similares desde 2014, algo que ya venía resaltando el Ejecutivo desde que el pasado 27 de enero la prima cayó a los 413 puntos.

«Este resultado evidencia una mayor confianza de los mercados internacionales y mejores perspectivas para la inversión y desarrollo económico», detalló el Banco Central de Ecuador (BCE) en sus redes sociales.

Cuando el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asumió al Gobierno en noviembre de 2023 este indicador se encontraba en 1.759, y llegó a alcanzar 2.133 el 15 de diciembre de ese mismo año. Pero desde el inicio de 2025 ha descendido progresivamente hasta bajar de los 400 puntos a principios de este mes y hasta llegar a los 378 este 16 de junio.

Durante su mandato, Noboa ha logrado controlar y rebajar este índice mediante una serie de reformas para reducir el déficit fiscal con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre las medidas tomadas por el presidente figura el incremento del impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 % bajo el argumento de destinarlo al combate a la inseguridad, y la eliminación del subsidio al diésel.

Asimismo, realizó fuertes recortes en la administración pública al reducir el Gobierno de 20 a 14 ministerios el año pasado, lo que también contemplaba el despido de alrededor de 5.000 funcionarios.

A principios de este mes, Noboa anunció la reducción a 10 ministerios en el marco de un plan de eficiencia para -entre otras razones- optimizar el gasto público. EFE

af/sm/cpy