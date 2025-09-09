La prima de riesgo de Francia supera a la de Italia y se sitúa como la peor de la eurozona
París, 9 sep (EFE).- La prima de riesgo de la deuda francesa escalaba esta mañana hasta los 81,5 puntos básicos debido a la inestabilidad política tras la caída del primer ministro François Bayrou, y superaba a la de Italia, lo que sitúa la deuda de Francia como la peor de la eurozona.
La rentabilidad de la deuda francesa subía hasta el 3,484 por ciento en torno a las 10.00 de la mañana, mientras que el interés que pagaba a esta hora la italiana estaba en el 3,482 por ciento. EFE
