La primera ministra de Japón busca con Xi mejorar las relaciones y superar fricciones

4 minutos

(Actualiza EX5085 con las declaraciones de Xi durante la reunión)

Gyeongju (Corea del Sur), 31 oct (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se mostró este viernes ante el presidente chino, Xi Jinping, dispuesta a promover una relación «mutuamente beneficiosa» reduciendo los «varios» puntos de fricción que los separan, como las disputas por territorios del mar de China Oriental.

«China es un país vecino importante para Japón. Tanto Japón como China tienen importantes responsabilidades para la paz y la prosperidad de la región y la comunidad internacional», sostuvo la mandataria durante su encuentro con Xi al magen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), según declaraciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

La recién elegida primera mujer en liderar Japón afirmó que quiere construir una relación «constructiva y estable», a pesar de reconocer que existen «preocupaciones» entre ambas naciones.

«Me gustaría reducirlas, aumentar el entendimiento y la cooperación, y producir resultados concretos», dijo al margen de la cumbre de la APEC, que arrancó hoy en Corea del Sur con la ausencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según el medio estatal chino CCTV, durante la reunión Xi dijo que China y Japón son «vecinos cercanos separados por un estrecho de agua» y que el desarrollo estable de las relaciones bilaterales «responde a las expectativas comunes de ambos pueblos y de la comunidad internacional».

Añadió que Pekín está dispuesto a trabajar con Tokio para mantener la base política de los lazos bilaterales y avanzar hacia «una relación constructiva y estable acorde con las exigencias de la nueva era».

Xi subrayó que las relaciones entre China y Japón se enfrentan a «oportunidades y desafíos», e instó al nuevo gabinete japonés a «adoptar una percepción correcta sobre China» y a valorar los esfuerzos realizados por generaciones anteriores para promover la amistad entre ambos países.

Señaló que ambos deben «cumplir los consensos alcanzados», aplicar los compromisos de «no considerarse una amenaza mutua» y actuar «tomando la historia como referencia y mirando hacia el futuro» en asuntos sensibles como los relativos a la historia o Taiwán.

También abogó por reforzar la coordinación multilateral, practicar un «verdadero multilateralismo» y gestionar adecuadamente las diferencias para evitar que estas definan el conjunto de la relación bilateral.

La llegada al poder de Takaichi ha sido acogida con cautela por los países vecinos, entre ellos China, dada su postura favorable al revisionismo histórico y a la reforma de la Constitución pacifista del país asiático.

Muestra de ello es el hecho de que Xi no envió ningún mensaje de felicitación a Takaichi tras su nombramiento como primera ministra la semana pasada, como sí hizo con sus tres predecesores, entre ellos Shigeru Ishiba, a quien sucede al frente del Ejecutivo japonés.

El pasado martes, sin embargo, el canciller chino, Wang Yi, afirmó en una conversación telefónica con su homólogo nipón, Toshimitsu Motegi, que ambos países son «vecinos importantes» y «ha percibido algunas señales positivas por parte del nuevo gabinete japonés».

Pekín y Tokio mantienen disputas territoriales en el mar de China Meridional, y el Gobierno chino ha criticado con frecuencia al nipón por adoptar una postura que considera revisionista sobre su historial de cruentas invasiones a China durante la Segunda Guerra Mundial y los años previos.

El encuentro entre Takaichi y Xi estuvo precedido por la visita esta semana a Japón de Trump, que ayer se reunió con su homólogo chino en Corea del Sur pero regresó a EE.UU. ese mismo día.

Tokio y Washington acordaron además esta semana reforzar sus capacidades militares para prevenir «actos agresivos» de China, y Takaichi anunció el pasado viernes que acelerará el gasto militar de su país hasta alcanzar el 2 % del producto interior bruto para 2027. EFE

jdg-daa-aa/mr

(foto)(vídeo)