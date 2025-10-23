La primera ministra de Japón dice estar lista a reunirse con Kim Jong-un por secuestros

Tokio, 23 oct (EFE).- La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, afirmó este jueves estar dispuesta a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, para buscar una resolución al caso de los secuestros de ciudadanos nipones en las décadas de 1970 y 1980 por parte del hermético régimen de Pionyang.

«Nunca perderé una oportunidad de conseguir el pronto regreso» de los doce ciudadanos que según Tokio fueron secuestrados hace décadas y obligados a trabajar para Corea del Norte, dijo Takaichi en un encuentro con familiares de las víctimas.

La mandataria, que asumió el cargo el martes tras recibir el voto positivo del Parlamento, dijo estar «preparada» para una cumbre con el líder norcoreano, sin precisar una fecha concreta sobre el posible encuentro y entre las negativas en los últimos años de Corea del Norte a reunirse para tratar este asunto.

Pionyang mantiene que el caso ya se ha solucionado, al afirmar que algunos ciudadanos japoneses ya fallecieron y otros nunca entraron en su territorio.

Tokio, por su parte ha rechazado estas afirmaciones y sus dirigentes han reiterado sus esperanzas de lograr una solución. El predecesor de Takaichi, Shigeru Ishiba, ya se mostró dispuesto el pasado noviembre a reunirse con Kim.

El titular de Defensa bajo la nueva Administración nipona, Shinjiro Koizumi, es hijo de Junichiro Koizumi, primer ministro nipón entre 2001 y 2006, y quien se reunió en 2002 en Corea del Norte con Kim Jong-il, padre del actual líder norcoreano, en la primera cumbre de la historia entre ambos países.

Tras esa reunión, pudieron regresar a Japón cinco de los 17 japoneses identificados oficialmente por Tokio como secuestrados por Corea del Norte.

En 2004 hubo otro encuentro entre ambos líderes en Pionyang, pero se saldó sin nuevos progresos en el asunto de los secuestros, lo que unido a los desarrollos armamentísticos del Norte abrió una etapa de distanciamiento y confrontación entre los dos vecinos. EFE

