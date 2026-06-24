La primera ministra de Japón es abucheada en un acto conmemorativo de la II Guerra Mundial

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La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, fue abucheada durante un acto conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial por manifestantes opuestos al creciente alejamiento de Tokio de su tradicional postura pacifista, mostraron imágenes de televisión.

Japón, aliado cercano de Estados Unidos, flexibilizó en abril las normas sobre la exportación de armas letales y Takaichi ha manifestado su deseo de revisar la Constitución en materia de defensa.

La primera ministra, de línea dura, irritó el año pasado a China con comentarios sobre un eventual apoyo militar a Taiwán si Pekín lanza una invasión a esa isla democrática que reclama.

Este martes, un grupo pequeño pero ruidoso de manifestantes gritó consignas durante todo el discurso de Takaichi en un evento que conmemoraba el 81º aniversario del fin de la brutal Batalla de Okinawa de 1945, en la que murieron unos 200.000 japoneses.

Los vítores incluían «¡No a la guerra!» y «¡Protejan el artículo 9!», en referencia a una cláusula de la carta magna japonesa que renuncia a la guerra, mostraron estaciones locales de televisión.

«Cada vez que reflexiono sobre el pesar de todos aquellos que perecieron en la guerra y el dolor de las familias en duelo, mi corazón se llena de profunda tristeza», dijo Takaichi en su discurso.

«Bajo nuestro compromiso inquebrantable de no repetir jamás la devastación de la guerra, Japón ha avanzado con firmeza por este camino como una nación que valora por encima de todo la paz», afirmó.

Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón había mantenido una postura pacifista, con su ejército limitado a operaciones defensivas. Pero en los últimos años ha aumentado su gasto militar para mejorar sus capacidades de «contrataque».

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