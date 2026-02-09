La primera ministra de Japón promete un «importante cambio de política» tras su triunfo electoral

La primera ministra de Japón, la ultraconservadora Sanae Takaichi, estimó este lunes que los electores quieren un «importante cambio de política» tras conseguir una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del domingo.

Según proyecciones, la coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) cosechó alrededor de 316 de los 465 escaños de la poderosa Cámara Baja del Parlamento que estaban en juego en los comicios legislativos anticipados, que Takaichi convocó el mes pasado aprovechando su popularidad tras convertirse en primera ministra en octubre.

Si los resultados oficiales lo confirman, la primera mujer en gobernar Japón, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, lograría un sólido mandato para conducir el destino en este país de 123 millones de habitantes durante los próximos cuatro años.

«La población mostró comprensión y simpatía hacia nuestros llamados sobre la urgencia de un importante cambio de política», declaró el lunes la dirigente de 64 años durante una rueda de prensa en Tokio, afirmando ser consciente de la «responsabilidad muy grande de hacer que Japón sea más fuerte y más próspero».

Este triunfo le permitiría avanzar en su agenda ultraconservadora, que incluye un aumento del gasto en defensa, la posible reforma de la constitución y normas migratorias más estrictas pese al descenso de la población.

Sería además el mejor desempeño del PLD desde 2017 cuando esta formación, que domina la política japonesa desde hace décadas, estuvo dirigida por el mentor de Takaichi, Shinzo Abe, asesinado en 2022.

La región seguirá de cerca si Takaichi decide subir o bajar el tono después de haber enfurecido a Pekín en noviembre con sus comentarios sobre Taiwán.

China prometió el lunes una «respuesta contundente» si «las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente».

Takaichi dijo que está abierta al diálogo con China. «Ya tenemos intercambios de puntos de vista. Continuaremos esos intercambios. Pero los abordaremos de manera serena y adecuada», señaló.

– Trump le desea «gran éxito» –

Takaichi forma parte del ala ultraconservadora del PLD y es admiradora de Margaret Thatcher. Partidaria de la línea dura en temas de inmigración, recibió un espaldarazo de Trump, que el domingo celebró su «arrolladora victoria».

«Fue un honor para mí apoyarla a usted y a su coalición. Le deseo un gran éxito en la implementación de su programa conservador, centrado en la paz a través de la fuerza», escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca dijo que Takaichi había demostrado ser una líder «sólida» y «sabia». Takaichi agradeció a Trump esas «cálidas palabras» y afirmó que reforzará con Trump la «unidad inquebrantable» de sus dos países durante su próxima visita a Estados Unidos.

Takaichi anunció el 19 de enero la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, lo que desencadenó una campaña relámpago de 16 días.

Takaichi asumió el cargo en octubre tras la dimisión de su predecesor y desde entonces logró atraer a nuevos votantes, incluidos los jóvenes.

– Mejorar la economía –

Sin embargo, tiene pendiente mejorar el desempeño económico de la segunda economía de Asia, un factor que provocó la salida de sus dos predecesores.

«Con la subida de los precios, lo que más me importa es qué políticas adoptarán para hacer frente a la inflación», declaró a AFP Chika Sakamoto, una votante de 50 años.

Tras un paquete de estímulo de 135.000 millones de dólares para paliar los efectos de la inflación, la principal causa del descontento de los votantes, Takaichi prometió durante la campaña suspender el impuesto al consumo en los alimentos.

La deuda de Japón duplica el tamaño de su economía y, en las últimas semanas, el interés de los bonos a largo plazo alcanzó máximos históricos.

En política exterior, Takaichi es considerada un «halcón» frente a China. Cuando llevaba solo dos semanas en el cargo sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentara tomar Taiwán por la fuerza.

China considera la isla de régimen democrático como parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para recuperarla.

La reacción de Pekín a sus declaraciones fue convocar al embajador de Tokio y advertir a sus ciudadanos que no visiten Japón. También realizó maniobras aéreas conjuntas con Rusia.

