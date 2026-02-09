La primera ministra de Japón reafirma su expansión fiscal tras arrasar en las elecciones



Tokio, 9 feb (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó este lunes de «fuerte impulso» su arrolladora victoria en las elecciones anticipadas del domingo, lo que le permitirá proseguir su política de expansión fiscal a pesar de las dudas de los mercados de bonos y el debilitamiento del yen.

«Ayer, el pueblo japonés me dio un fuerte impulso para llevar a cabo cambios en la política sin importar el coste», dijo Takaichi en una rueda de prensa, al explicar que Japón debe «abandonar por completo la excesiva restricción fiscal y la escasez de inversiones en el futuro».

La conservadora Takaichi, de 64 años, logró el domingo una histórica victoria al hacerse con 316 de los 465 escaños que componen la Cámara Baja, según datos oficiales reportados por la cadena de televisión NHK.

La primera mujer en liderar el país asiático logró así una mayoría absoluta en solitario de dos tercios que permitirá a su partido aprobar proyectos rechazados en la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está en minoría. EFE

