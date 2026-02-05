La primera ministra de Japón urge a votar de forma anticipada entre nevadas con 38 muertos

Tokio, 5 feb (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, votó de manera anticipada este jueves en una oficina de Tokio, y urgió a los ciudadanos nipones a hacer lo mismo ante las fuertes nevadas previstas en algunas zonas del archipiélago, que podrían dificultar la votación en las elecciones generales de este domingo y han dejado al menos 38 muertos.

«Tomaremos todas las medidas posibles para garantizar que las elecciones se lleven a cabo sin ninguna interrupción», expresó Takaichi en la red social X, donde también se disculpó con los habitantes de las zonas nevadas por las dificultades para desplazarse hasta los centros de votación.

Las autoridades japonesas advirtieron el jueves del riesgo de desprendimientos y avalanchas de nieve, debido a un repunte de las temperaturas en algunas regiones del país, al tiempo que alertaron de un recrudecimiento del temporal en el norte del archipiélago.

Hasta el momento, al menos 38 personas han perdido la vida por causas relacionadas con la nieve, como caídas o accidentes mientras trataban de retirar la acumulación de los tejados, desde el 20 de enero, según cifras publicadas por la Agencia de Gestión de Desastres e Incendios japonesa.

Takaichi busca en las elecciones anticipadas del domingo, marcadas por la campaña electoral más corta en la historia reciente del país, aprovechar su elevada popularidad como mandataria para ampliar la mayoría de la coalición gobernante en la Cámara Baja del Parlamento, entre los augurios positivos de las encuestas. EFE

