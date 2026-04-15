La primera ministra defiende préstamo a aerolínea letona a riesgo de ruptura del gobierno

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Riga, 15 abr (EFE).- La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, del partido de centro liberal Nueva Unidad (JV), defendió este miércoles la concesión de un préstamo a corto plazo de 30 millones de euros a la aerolínea nacional airBaltic para cubrir el aumento de los costes del combustible, a riesgo de una ruptura del ya inestable Gobierno de coalición tripartito.

«Si el precio de prestar apoyo a airBaltic es el colapso de la coalición, estoy dispuesta a ello. Para mí, el apoyo a airBaltic es más importante que mantener la coalición de gobierno», escribió Siliņa en X.

Representantes del socio de coalición, la Unión de Verdes y Agricultores (ZZS), afirmaron el martes por la noche que no respaldarían la presentación de la propuesta de préstamo al Parlamento (Saeima) a menos de que se impongan nuevas condiciones de reembolso más estrictas.

Asimismo, señalaron que el ministro de Transporte, Atis Švinka, del partido socialdemócrata Progresistas (Pro), debería ceder la gestión de airBaltic al Ministerio de Economía, encabezado por Viktors Valainis, de la ZZS, o tal vez dimitir.

Siliņa declaró que se reunirá con la ZZS y otros miembros de la coalición a primera hora del jueves en un último intento por llegar a un acuerdo sobre la propuesta de préstamo a presentar ante el Parlamento más tarde ese mismo día.

Valainis, en una rueda de prensa el lunes tras una reunión extraordinaria del Gobierno, solicitó a airBaltic presentar un nuevo plan de negocio, algo prometido ya el año pasado cuando Erno Hilden, antiguo ejecutivo de Scandinavian Airlines System (SAS) y Finnair, fue nombrado director general el pasado 1 de diciembre como sustituto definitivo de Martin Gauss, veterano en el cargo, destituido el pasado abril.

Las turbulencias en la alta dirección de airBaltic y el aumento de las tensiones globales, con la breve guerra de misiles del verano pasado entre Israel e Irán que provocó la suspensión de los vuelos a Tel Aviv, llevaron a la cancelación de los planes de salida a bolsa (OPV) de la aerolínea.

La guerra en curso de Estados Unidos e Israel contra Irán también ha llevado a la suspensión de los vuelos de airBaltic a Dubái y Tel Aviv, y antes, en 2022, dejó de volar a Moscú y Kiev tras la invasión rusa de Ucrania.

Las ventas del Grupo airBaltic en 2025 ascendieron a 779,344 millones de euros, un 4,2 % más que en 2024, y el grupo registró unas pérdidas de 44,337 millones de euros. EFE

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