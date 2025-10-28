La primera ministra japonesa nomina a Trump al Premio Nobel de la Paz

1 minuto

Tokio, 28 oct (EFE).- La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este martes, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su intención de nominarlo al Premio Nobel de la Paz, según informó la Casa Blanca.

Takaichi se suma así a la lista de líderes extranjeros aliados del mandatario republicano que han solicitado el galardón para Trump, en reconocimiento a su mediación en diversos conflictos internacionales, incluido el reciente acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. EFE

mra-er/jrh