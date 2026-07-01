La primera ministra nipona visita la India para discutir seguridad económica y energética

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Nueva Delhi, 1 jul (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llegó este miércoles a Nueva Delhi para reunirse con el mandatario indio, Narendra Modi, en una visita de tres días que se espera esté centrada en la seguridad económica y energética, además de abordar la influencia china en la región.

«En las conversaciones con el primer ministro Modi, centradas en temas urgentes como la seguridad económica y la energética, buscaremos profundizar la relación de cooperación estratégica entre Japón y la India a la luz de la situación internacional actual, promover la cooperación mutuamente complementaria y fortalecer aún más la ‘Asociación Estratégica Global Especial’ entre Japón y la India», anunció Takaichi en la red social X a su llegada.

La reunión forma parte de la Cumbre Anual India-Japón y se trata de la primera visita oficial de Takaichi a la India, aunque la mandataria ya sostuvo encuentros bilaterales con Modi durante la reunión del G7 de junio en Francia y el año pasado durante el G20 en Sudáfrica.

La cumbre se produce en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y disrupciones en los mercados energéticos globales derivados del conflicto en Oriente Medio, así como en medio de la creciente influencia de China en el Indopacífico y su peso en sectores estratégicos como las cadenas de suministro y los minerales críticos.

Se espera que Japón y la India alcancen acuerdos para aumentar la cooperación en el sector de los semiconductores, minerales críticos y tierras raras, así como acuerdos de inversión, según informó la agencia de noticias japonesa Kyodo.

El año pasado, durante una visita de Modi a Japón, ambos países acordaron fortalecer la cooperación económica y de defensa. EFE

eel/mra