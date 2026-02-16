La primera ministra nipona y el jefe del BoJ se reúnen por primera vez tras las elecciones

2 minutos

Tokio, 16 feb (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunió este lunes con el gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, en el primer encuentro entre ambos desde las recientes elecciones anticipadas, y entre la incógnita sobre posibles nuevas subidas de tipos de interés por parte de la entidad crediticia.

«Intercambiamos puntos de vista sobre la situación económica y monetaria en general», dijo Ueda a la prensa tras el encuentro, antes de precisar que Takaichi no hizo ninguna petición específica sobre la política monetaria del BOJ.

La reunión tuvo lugar después de que la primera ministra nipona obtuviese una arrolladora mayoría en las elecciones anticipadas del 8 de febrero. El gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, defensora de una política monetaria expansiva, obtuvo una histórica mayoría de dos tercios en la Cámara Baja.

El último encuentro entre Takaichi y Ueda, el pasado noviembre, tuvo lugar antes de que el BoJ elevara en diciembre los tipos de interés de referencia a corto plazo al 0,75 %, su nivel más alto en 30 años.

El BoJ decidió en enero mantener los tipos para evaluar el impacto en la economía y los precios de su última subida. No obstante, indicó que mantendrá una senda de subidas para lograr un crecimiento económico sostenido, en medio de una inflación persistente y superior a sus objetivos del 2 %.

El encuentro entre Takaichi y Ueda tuvo lugar además coincidiendo con la publicación de los datos preliminares del producto interior bruto (PIB), según los cuales Japón creció un 1,1 % interanual en 2025.

Este dato supone la expansión más rápida de la economía del archipiélago desde 2022, aunque el país asiático registró un crecimiento en el último trimestre de 2025 de tan solo un 0,1 % con respecto al previo, por debajo de las expectativas de los mercados y de analistas. EFE

