La primera ministra saliente de Dinamarca anuncia una coalición de gobierno

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La primera ministra danesa saliente, Mette Frederiksen, anunció el lunes que ha formado una coalición de gobierno de izquierdas que ella misma dirigirá, más de dos meses después de las elecciones legislativas.

«He anunciado que se puede formar un gobierno, tras largas negociaciones», declaró a los periodistas tras una reunión con el rey Federico X.

Frederiksen presentará su programa el martes y al equipo de gobierno el miércoles.

La coalición de gobierno estará formada por el Partido Socialdemócrata, que ella dirige, el Partido Popular Socialista (SF), De Radikale (centroizquierda) y los Moderados (centro), según precisa un comunicado del Palacio Real.

Estos cuatro partidos suman 82 escaños de los 179 del Parlamento, lo que no basta para obtener la mayoría absoluta, pero, según los medios de comunicación, la Alianza Rojo-Verde podría apoyar la creación del gobierno, aunque sin participar.

«Es un programa de gobierno que es bueno tanto para las personas que viven en Dinamarca como para las generaciones venideras, así como para los animales», añadió.

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