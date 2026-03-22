La primera mujer arzobispa de Canterbury completa su peregrinación antes de entronización

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Londres, 22 mar (EFE).- Sarah Mullally, la primera mujer primada de la Iglesia de Inglaterra, completó este domingo la peregrinación a pie entre Londres y la catedral de Canterbury, en el sureste de Inglaterra, donde este miércoles será entronizada.

Mullally, que ostenta el título de dama, fue recibida hoy por la alcaldesa de Canterbury, Keji Moses, y el deán de la catedral de esta localidad, David Monteith, tras completar el trayecto que comenzó en Londres el pasado martes por la tarde.

Tras llegar al templo, la arzobispa de Canterbury dijo sentirse «muy aliviada» de haber completado el recorrido a pie, en medio de una gran multitud que la esperaba.

A la entronización asistirán 2.000 personas, entre ellas el príncipe Guillermo, en representación de su padre, el rey Carlos III, y la princesa de Gales, así como el primer ministro británico, Keir Starmer, y la líder del Partido Conservador (en la oposición), Kemi Badenoch.

En una ceremonia marcada por la tradición, Mullally sera entronizada arzobispa de Canterbury, primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la comunidad anglicana.

Mullally había empezado la peregrinación en la catedral de San Pablo, en Londres, para recorrer a pie 140 kilómetros por el llamado camino de Becket, el trayecto que se cree realizó Tomás Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado en 1170, en sus viajes entre ambas ciudades. EFE

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