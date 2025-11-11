La primera ola de frío ártico de la temporada afecta a 200 millones de personas en EE.UU.

Nueva York, 11 nov (EFE).- La primera ola de frío ártico de la temporada ha afectado a 200 millones de personas este martes en Estados Unidos, después de que el país experimentara la primera gran nevada y las temperaturas más bajas registradas.

En partes de los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan se han acumulado más de 30 centímetros de nieve durante la mañana.

Asimismo, ha seguido nevando en Búfalo y Siracusa, en el norte del estado de Nueva York, así como en algunas zonas de Pensilvania.

También se espera que esta ola de frío provoque temperaturas mínimas récord diarias en decenas de ciudades del sureste, desde Knoxville, Tennessee, hasta los Cayos de Florida.

En Florida las iguanas se están cayendo de los árboles, ya que las temperaturas han bajado lo suficiente como para paralizar a estos reptiles. Cuando la temperatura baja de los 10 grados centígrados, el metabolismo de estos animales se ralentiza drásticamente.

Se pronostica que Jacksonville, en el llamado «estado del Sol», alcanzará los -1 °C este martes, marcando la temperatura más baja registrada en un otoño desde 1976.

Lo mismo podría ocurrir en Savannah (Georgia), también en el sur del país, si la mínima baja a -2,2 °C. EFE

