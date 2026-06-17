La primera tienda física de Shein cerrará sus puertas en París

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La primera tienda física de Shein abierta en el mundo podría cerrar para Navidad, después del cambio de gerente de los históricos grandes almacenes BHV, en el centro de París, donde abrió sus puertas en noviembre.

El grupo SGM, cofundado por Frédéric Merlin, anunció este martes que cedía el fondo de comercio del BHV Marais al «equipo directivo» de estos grandes almacenes, que ha decidido «poner fin» a la criticada asociación con el gigante asiático.

La inauguración en noviembre de la primera tienda física permanente con los colores de Shein, acusado de destruir el comercio francés, provocó un escándalo y aceleró la huida de marcas (Dior, Sandro, Guerlain, etc.), descontentas con su llegada.

SGM, que gestionaba desde 2023 estos grandes almacenes, aceptó la propuesta presentada por Karl-Stéphane Cottendin, ex director general del BHV y del grupo SGM, que dejó sus funciones para la ocasión, anunciaron ambas partes a varios periodistas, entre ellos de AFP.

Cottendin reconoció que esta «experimentación» fue «un error estratégico», y consideró que, idealmente, Shein habrá abandonado el BHV Marais para Navidad. Su objetivo es volver a su uso histórico: el hogar (decoración, bricolaje, muebles, etc.), y posiblemente abrir un hotel.

El BHV «debía cerrar» antes de su compra en 2023 al grupo Galeries Lafayette y «luchar por intentar mantenerlo con vida», pero la «operación descarriló», defendió por su parte Merlin, para quien una de las causas fue que no pudo comprar los locales de estos grandes almacenes.

Este anuncio también afecta a otro BHV próximo a París, pero no a los siete abiertos en el resto de Francia, que siguen estando gestionados por SGM y de los cuales cinco han acogido este año en sus instalaciones a Shein.

El Parlamento francés debate también una proposición de ley para frenar el auge de la moda ultrarrápida, con las grandes plataformas asiáticas Shein y Temu en el punto de mira del gobierno por su costo ambiental y supuesta competencia desleal.

El ministro de Comercio, Serge Papin, anunció este martes durante un encuentro con un grupo de periodistas que las empresas europeas como Zara, H&M, Kiabi y Decathlon quedarán exentas de las medidas de esta ley, entre ellas la prohibición de anunciarse.

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