La primera tienda física permanente del gigante chino Shein, en París, cerrará sus puertas

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París, 16 jun (EFE).- La primera tienda física permanente lanzada por el gigante chino de la moda de bajo coste Shein, que abrió con gran controversia en un centro comercial en el corazón de París en 2025, cerrará sus puertas en los próximos meses, anunció este martes el propietario del establecimiento en el que se situaba.

La llegada de Shein al emblemático BHV del barrio del Marais, en pleno centro de la capital francesa, estuvo rodeado desde el primer momento por la polémica, al considerar que suponía un daño al pequeño comercio tradicional.

Los propietarios del BHV consideran ahora que se trató de un «error estratégico», puesto que hizo que otras marcas abandonaran el centro comercial por no querer verse asociadas a Shein.

La decisión se aplicará también a los otros centros de BHV en diferentes ciudades de Francia, donde también se abrieron tiendas del gigante chino.

La enseña buscará centrarse en sus actividades tradicionales de decoración y muebles.

Se trata de otra mala noticia para Shein en Francia, donde el Gobierno galo presentó una denuncia para tratar de suspender sus actividades en línea tras detectar la venta de muñecas de carácter sexual con aspecto de niñas. EFE

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