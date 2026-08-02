La primera vista judicial del expresidente de Honduras por presunto lavado está en vilo

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Tegucigalpa, 2 ago (EFE).- La primera comparecencia judicial en Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) por un caso de presunto fraude y lavado de activos programada para este lunes está en vilo, luego de que el juez del caso se declarara sin competencia y la defensa planteara un recurso para que permanezca.

Fuentes judiciales y de la defensa dijeron este domingo a EFE que de momento se mantiene la diligencia prevista para este lunes, a la espera de la resolución del recurso y la notificación del juez.

La audiencia de declaración de imputado de Hernández en el caso conocido como Pandora II está programada para las 09:00 hora local (15:00 GMT) del lunes, lo que fue posible luego de que fuera suspendida provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional en su contra al aceptar su presentación voluntaria.

Pero el jueves pasado, el juez natural del caso, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se declaró sin competencia al considerar que la investigación no involucra a un alto funcionario que justifique la jurisdicción del máximo tribunal, ante lo cual la defensa presentó, un día después, un recurso de reposición.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó el viernes pasado que el recurso de reposición busca que el caso contra Hernández, abierto en 2023 por la Fiscalía, permanezca en el Supremo y no sea remitido al Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

La legislación hondureña establece que corresponde a la Corte Suprema conocer las causas incoadas a los más altos funcionarios del Estado y a los diputados, cargo este último que ostentaba Hernández al momento de los hechos investigados en el caso en su contra.

«Ahora me encuentro que el juez natural que me citó para comparecer a la audiencia inicial el 3 de agosto abruptamente cambió de opinión. ¿Qué lo habrá hecho cambiar de opinión?», cuestionó el exmandatario el viernes a través de sus redes sociales, donde pidió que el proceso no responda a una «persecución política».

Por el proceso Pandora II ya fue sobreseído definitivamente el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014). Investiga el supuesto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, periodo en el que Hernández ejercía como presidente del Parlamento hondureño, para la campaña de aquel año.

Hernández, de 57 años, regresó el 26 de julio a su país, de donde fue extraditado en 2022 a EE.UU., que lo juzgó y condenó en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, una sentencia que quedó sin efecto tras el indulto total concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, ha dicho que cree que el caso de Hernández es un desafío para la justicia, que deberá demostrar que actúa sin privilegios.

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