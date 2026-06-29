La princesa Catalina asciende tres cumbres para apoyar a una asociación de lucha contra el cáncer

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La princesa Catalina, esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono británico, anunció haber ascendido en 24 horas a las cumbres más altas de Inglaterra, Gales y Escocia, para defender la atención de la salud física y emocional de los pacientes con cáncer.

Catalina, que desde enero de 2025 se encuentra en remisión de un cáncer cuya existencia hizo pública en marzo de 2024, y del que no se ha desvelado su naturaleza, explicó en Instagram que completó el «National Three Peaks Challenge» en apoyo a la Royal Marsden Cancer Charity, que ayuda a personas con cáncer vinculada al hospital donde ella misma recibió tratamiento.

«He completado el National Three Peaks Challenge no solo como un esfuerzo físico, sino también como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y devolver algo a quienes me han ayudado», escribió la princesa.

El mensaje iba acompañado de una fotografía en la que aparece posando en un paisaje nublado rocoso, vestida con ropa de senderismo, una gorra, la capucha puesta y unos bastones de marcha sujetos a la mochila.

Catalina añadió que espera que esta iniciativa contribuya a «transformar el acceso a los cuidados holísticos (un enfoque integral de la atención al paciente) y la comprensión de su importancia, para favorecer su recuperación y la curación».

Las tres montañas más altas de Reino Unido son Ben Nevis (de 1.345 metros, en Escocia), Scafell Pike, (de 978 metros, en Inglaterra) y Snowdon (de 1.085 metros, en Gales).

Desde que anunció la remisión de su cáncer, la princesa de Gales ha retomado gradualmente su agenda pública.

En mayo, realizó una visita oficial de dos días a Italia, centrada en la primera infancia.

Fue el primer viaje oficial de Catalina al extranjero desde diciembre de 2022, cuando se desplazó a Boston (Estados Unidos) junto al príncipe Guillermo, para la ceremonia de entrega de los premios Earthshot, dedicados a la protección del medioambiente.

A comienzos de este año, Catalina también habló del poder «curativo» de la naturaleza, en un vídeo difundido con motivo de su 44 cumpleaños.

mhc/psr/pb