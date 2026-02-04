La princesa Catalina destaca los altibajos en la lucha contra el cáncer en el Día Mundial

2 minutos

Londres, 4 feb (EFE).- La princesa Catalina de Gales dijo que el camino para un paciente oncológico está lleno de altibajos emocionales y «no es lineal», al tiempo que se solidarizó con las personas enfermas en el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este miércoles.

La esposa del príncipe Guillermo, heredero al trono británico, quiso apoyar a los afectados al asegurar que «no están solos», en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

La princesa anunció que tenía cáncer, sin especificar el tipo, en marzo de 2024.

En la grabación, la princesa emite su mensaje sobre imágenes de la visita que realizó el 14 de enero de 2025 al Hospital Marsden de Londres, cuando, además de agradecer al personal el tratamiento que ella misma recibió, comunicó que estaba en remisión de la enfermedad.

«En el Día Mundial contra el Cáncer, mis pensamientos están con todos los que enfrentan un diagnóstico, reciben tratamiento o buscan su camino durante la recuperación», afirmó Catalina, que el pasado 9 de enero cumplió 44 años.

La princesa recordó que la enfermedad «toca muchas vidas, no solo a los pacientes, sino también a las familias, amigos y cuidadores que caminan a su lado».

«Como cualquiera que haya vivido este recorrido sabe, no es lineal. Hay momentos de miedo y agotamiento, pero también de fuerza, amabilidad y conexión profunda», declaró.

Catalina, madre de tres hijos, subrayó que la jornada de hoy «es un recordatorio de la importancia del cuidado, la comprensión y la esperanza». «Por favor, sepan que no están solos», concluyó.

Además de la princesa, el rey Carlos III fue diagnosticado también de cáncer a principios de 2024 y sigue en tratamiento -aunque reducido-, si bien, tras un periodo inicial de convalecencia, mantiene ahora una agenda de compromisos oficiales. EFE

jm/rb/pcc