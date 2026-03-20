La princesa Mette-Marit de Noruega dice que fue engañada y manipulada por Epstein

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Copenhague, 18 mar (EFE).- La princesa Mette-Marit de Noruega aseguró este viernes en una entrevista a la televisión pública, NRK, que fue manipulada y engañada por el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein, con quien mantuvo una relación de amistad, y dijo que no sabía nada de sus ataques sexuales.

«Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien», dijo la princesa, a quien le presentó Epstein una amistad cuya identidad no quiso revelar.

Las nuevas revelaciones sobre Epstein difundidas a finales de enero probaron que Mette-Marit, quien se disculpó en dos ocasiones y prometió dar más explicaciones, mantuvo un contacto con éste en 2014, un año después de que la princesa asegurara que había dejado de comunicarse con él cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019. EFE

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