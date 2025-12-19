La princesa Mette-Marit de Noruega necesitará un trasplante de pulmón, según la Casa Real

Helsinki, 19 dic (EFE).- La enfermedad pulmonar de la princesa Mette-Marit de Noruega ha empeorado significativamente este otoño y los médicos que la tratan han comenzado a prepararla para un posible trasplante de pulmón, informó este viernes la Casa Real Noruega.

«Estamos llegando al punto en el que será necesario un trasplante de pulmón, y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que esto sea posible cuando llegue el momento», dijo el jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo, Are Martin Holm, en un comunicado de la Casa Real.

«Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo se incluirá a la princesa heredera en la lista de espera para un trasplante de pulmón», añadió.

La Casa Real señaló que Mette-Marit, de 52 años, necesita cada vez más un régimen de ejercicio específico, descanso y recuperación física, aunque ha manifestado «un gran interés» en seguir desempeñando sus funciones.

El programa oficial de la princesa se organizará de manera que sus actividades se adapten en la medida de lo posible a su estado de salud, se añade en la nota.

«Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicamentos y hasta ahora la evolución había sido bastante lenta. Sin embargo, últimamente ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos», declaró Mette-Marit a la televisión noruega NRK.

La princesa, esposa del príncipe heredero Haakon, fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que en los últimos años la ha obligado a cancelar su asistencia a varios actos de la agenda de la Casa Real noruega.

En una rueda de prensa posterior al anuncio de la Casa Real, Holm confirmó que la princesa heredera no tendrá prioridad sobre el resto de pacientes que esperan un trasplante de pulmón.

«No tendrá prioridad. Cuando llega un órgano, tiene un tamaño y un tipo de sangre específicos. Según eso, tenemos que ver qué paciente de la lista es el más adecuado. De los que coinciden, siempre elegimos al más enfermo, al que lo pasa peor y al que tiene menos capacidad de espera», dijo Holm.

El especialista en neumología, responsable del Departamento de Medicina Respiratoria del único hospital de Noruega que practica trasplantes de pulmón, señaló que actualmente hay entre 20 y 40 pacientes en lista de espera, pero insistió en que es imposible determinar cuál es el tiempo de espera.

También afirmó que por el momento es demasiado pronto para incluir a la princesa heredera en la lista de espera, porque su situación aún no es lo bastante grave, aunque dijo que «ya se la está preparando para un trasplante».

Para ser considerado candidato a un trasplante, hay que estar «lo bastante enfermo», pero también «lo suficientemente sano» como para soportar el tratamiento posterior, dijo.

«Es una intervención importante y conlleva riesgos. Las personas que se someten a un trasplante deben tomar además potentes medicamentos inmunosupresores durante el resto de su vida», subrayó.

Asimismo, Holm señaló que entrar en la lista de espera implicaría estar preparado para ser ingresado de inmediato en el caso de que el hospital reciba un órgano compatible. EFE

