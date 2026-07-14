La princesa Mette-Marit de Noruega recibe el alta médica tras su trasplante de pulmón

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Helsinki, 14 jul (EFE).- La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha recibido el alta médica tras recuperarse con éxito del trasplante de pulmón al que fue sometida el 17 de junio en el hospital universitario de Oslo (Rikshospitalet) debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que padecía, informó este martes la Casa Real del país escandinavo.

«Estoy profundamente agradecida. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que eligen la donación de órganos. Me ha dado el regalo de la vida, y me faltan las palabras para describir lo agradecida y conmovida que estoy por ello», afirmó la princesa en un comunicado de la Casa Real.

En su mensaje, Mette-Marit dio también las gracias a todos los que la han acompañado «en este largo camino», incluyendo su familia, los médicos, los cirujanos, los enfermeros, los fisioterapeutas y demás personal sanitario, así como a «todas aquellas personas que cada día realizan una labor insustituible en el sistema sanitario noruego».

«Quiero enviar un saludo muy especial a mis amigos con fibrosis. Habéis sido extraordinarios en una de las etapas más difíciles de mi vida. Vivir con fibrosis no es para cobardes, y no pasa un solo día sin que piense en lo fuertes que sois», añadió.

Su marido, el príncipe heredero Haakon de Noruega, señaló en el mismo comunicado que es «un gran alivio» tener a Mette-Marit de vuelta en casa tras casi un mes de hospitalización y dijo estar «muy impresionado» con el hospital universitario de Oslo.

«Todos estamos muy contentos de que la primera fase haya transcurrido tan bien como lo ha hecho. Aunque sabemos que nos queda un largo camino de recuperación por delante y que pueden surgir complicaciones, nos sentimos muy bien por haber llegado tan lejos», afirmó.

La Casa Real señaló que no está previsto que Mette-Marit desempeñe funciones oficiales durante el período de rehabilitación y que el príncipe heredero sí tendrá una agenda oficial durante este tiempo, aunque hará «los ajustes necesarios» para poder estar con su esposa.

El jefe del departamento de Neumología del Rikshospitalet, Are Holm, afirmó que el estado de salud de Mette-Marit es «bueno, dadas las circunstancias», por lo que, si la evolución es favorable, pasará aproximadamente un año antes de que su estado entre en una fase más estable.

«Durante los próximos seis meses, la princesa heredera seguirá un programa de rehabilitación y será objeto de un estrecho seguimiento ante posibles complicaciones, como el rechazo del trasplante o las infecciones», señaló.

Mette-Marit, de 52 años, fue diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica en 2018, una dolencia que fue empeorando lentamente hasta que el pasado 5 de junio la princesa heredera fue incluida en la lista de espera para recibir un pulmón debido a la gravedad de su estado.

Apenas doce días después, y a pesar de que no recibió ningún trato de favor en la lista de espera respecto a otros ciudadanos noruegos -según las autoridades médicas-, la princesa fue sometida a un exitoso trasplante de pulmón. EFE

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