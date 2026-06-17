La princesa Mette-Marit de Noruega se somete con éxito a un trasplante de pulmón

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(actualiza con contexto sobre su enfermedad, la fibrosis pulmonar)

Berlín, 17 jun (EFE).- La princesa heredera de Noruega Mette-Marit se ha sometido con éxito a un trasplante de pulmón tras haber sido diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar crónica, informó este miércoles la Casa Real del país escandinavo.

«El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento» dijó Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, citado en un comunicado de la Casa Real.

Mette-Marit seguirá ingresada en el hospital durante las próximas semanas, de acuerdo con el protocolo habitual en ese tipo de intervenciones, indica el comunicado.

«Se trata de un procedimiento rutinario para ajustar la medicación, controlar posibles complicaciones y llevar a cabo la rehabilitación», explicó Are Holm, catedrático de Medicina de la Universidad de Oslo y especialista en neumología del Rikshospitalet.

El príncipe heredero, Haakon, modificará su agenda para dar apoyo a su esposa durante su recuperación.

El comunicado de la Casa Real anuncia que la próxima actualización se dará cuando la princesa sea dada de alta en el hospital.

La princesa Mette-Marit de Noruega, de 52 años, fue sometida a la operación de trasplante después de que se conociera el pasado día 5 que había sido incluida en la lista de espera para recibir un pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018.

Entonces Are Holm decía que la evolución de la enfermedad pulmonar de la princesa era grave.

La fibrosis pulmonar es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y forma cicatrices, lo que dificulta el correcto funcionamiento de los pulmones.

La Casa Real ya había alertado el pasado diciembre del empeoramiento de su estado de salud y de que los médicos habían comenzado a prepararla para un posible trasplante.

Después de que se conociera la noticia de que la princesa heredera fue incluida en la lista de espera, casi 13.000 noruegos se registraron como donantes de órganos en junio, aproximadamente 180 veces más que el mes anterior, según informó entonces el medio Dagbladet.

El empeoramiento de su condición ha obligado a la princesa a reducir notablemente su agenda en el último año. A mediados del pasado mes de abril, Mette-Marit apareció por primera vez en público usando una cánula nasal de oxígeno.

Recientemente ha habido varias señales de que una intervención médica podía ser inminente, ya que el príncipe heredero canceló la víspera una recepción en el Palacio Real prevista para el martes por la tarde. Ya el viernes pasado Haakon cambió su agenda porque no acudió al Consejo de Ministros como estaba previsto.

A principios de junio también había acortado en un día su visita oficial a Japón y la princesa Ingrid Alexandra regresó a casa desde Australia, donde estaba realizando sus estudios para efectuar en su lugar un programa de intercambio en la Universidad de Oslo.

Su hermano, el príncipe Sverre Magnus, estudiará por su parte en Europa el próximo otoño, «pero regresará a Noruega cuando la situación lo exija».

Aparte de por su salud, la princesa ha pasado por un último año difícil por las nuevas revelaciones sobre su amistad con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein y por el juicio y la posterior condena a su hijo Marius.

Marius Borg Høiby, fruto de una relación anterior a su matrimonio con Haakon, fue condenado el pasado día 15 en un juzgado de Oslo a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos. EFE

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