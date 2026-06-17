La princesa Mette Marit se somete con éxito a un trasplante de pulmón

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Berlín, 17 jun (EFE).- La princesa heredera de Noruega Mette Marit se ha sometido con éxito a un trasplante de pulmón, informó este miércoles la Casa Real del país escandinavo.

«El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento» dijó Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, citado en un comunicado de la Casa Real.EFE

rz/jgb