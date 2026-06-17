The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

La princesa Mette Marit se somete con éxito a un trasplante de pulmón

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 17 jun (EFE).- La princesa heredera de Noruega Mette Marit se ha sometido con éxito a un trasplante de pulmón, informó este miércoles la Casa Real del país escandinavo.

«El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento» dijó Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, citado en un comunicado de la Casa Real.EFE

rz/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR