La principal hidroeléctrica de Ecuador retoma operaciones tras suspensión por sedimentos

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Guayaquil (Ecuador), 21 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este jueves que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la mayor del país, retomó su generación de energía, después de que su operación normal se vio afectada horas antes por un «incremento extraordinario de sedimentos» provocado por la crecida de los ríos que la alimentan.

Según el Ministerio de Ambiente y Energía, «mejoraron las condiciones de los sedimentos», luego de una «suspensión temporal preventiva para garantizar una operación segura de la central».

Y aseguró que durante este período, «el sistema eléctrico se mantuvo operativo mediante maniobras técnicas coordinadas y el aprovechamiento de la energía disponible en otras fuentes del Sistema Nacional Interconectado».

Sin embargo, la Empresa Eléctrica Quito informó de cortes de energía en al menos seis sectores de la capital ecuatoriana y en algunas zonas de los valles de Los Chillos y Cumbayá, que posteriormente fueron reconectados.

La afectación en Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica de mayor potencia con hasta 1.500 megavatios, coincidió con una carta abierta al país publicada en redes sociales por el presidente, Daniel Noboa, en la que se refirió a varios asuntos, entre los que estaba la electricidad.

Aseguró que en Ecuador «hoy no existe un problema de generación» y que los embalses y las cotas estaban «estables».

«Lo que estamos haciendo es lo que nunca hicieron antes: prepararnos y repotenciar infraestructura obsoleta de manera preventiva, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño», subrayó.

El martes pasado, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó de que se había declarado el nivel de alerta amarilla preventiva en zonas con mayor susceptibilidad a posibles impactos asociados a El Niño.

La disposición aplica para territorios ubicados predominantemente hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, comprendiendo 17 de las 24 provincias, 143 municipios y 491 parroquias (subdivisiones dentro de los municipios, urbanos o rurales). EFE

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