La principal oposición japonesa se abre a un frente común antes de elegir primer ministro
Tokio, 12 oct (EFE).- El líder del principal partido opositor japonés expresó este domingo su disposición a hacer concesiones políticas para presentar un candidato unificado contra el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), que se encuentra debilitado tras la ruptura de una coalición histórica.
Yoshihiko Noda, jefe del Partido Democrático Constitucional (PDC), afirmó estar dispuesto a entablar «discusiones con cierta flexibilidad» y llamó a Yuichiro Tamaki, del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), a mostrar la misma apertura para acercar posiciones, durante un programa de televisión, según la agencia local de noticias Kyodo.
Las declaraciones llegan dos días después de que el partido budista Komeito anunciara su ruptura con el PLD, disolviendo una coalición de 26 años y complicando las aspiraciones de la nueva líder conservadora del partido, Sanae Takaichi, de convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo.
La coalición perdió su mayoría en ambas cámaras durante el poco más de un año de Gobierno del primer ministro saliente Shigeru Ishiba. Los resultados influenciaron la dimisión del mandatario, anunciada en septiembre.
Noda, ex primer ministro, advirtió además que si Tamaki «aspira a ser primer ministro, la capacidad de unificar a otros es esencial».
Todavía no se han producido anuncios oficiales sobre cuándo tendrá lugar la votación en la Dieta para elegir al nuevo primer ministro, pero los medios locales apuntan a que podría celebrarse a finales de octubre.
El PLD ha dominado la política japonesa durante gran parte del periodo de posguerra. EFE
