La producción añadida de la OPEP+ corre el riesgo de desequilibrar el mercado, dice la AIE

París, 13 ago (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que la producción adicional de petróleo que la OPEP y sus aliados pretenden bombear a partir de septiembre corre el riesgo de desequilibrar el mercado, teniendo en cuenta la ralentización en el aumento de la demanda que prevé para 2025 y 2026.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles, la AIE revisa muy ligeramente a la baja sus estimaciones sobre el consumo global y las deja en 103,737 millones de barriles diarios de media en 2025, lo que significa 20.000 barriles menos de lo que había calculado en julio.

Eso significa que la progresión anual se quedará en 685.000 barriles diarios, frente a los 860.000 de 2024. Para 2026, serán 104,436 millones de barriles diarios, 699.000 barriles más. EFE

