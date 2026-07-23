La producción audiovisual en Hollywood cae un 12 % pese a los nuevos créditos fiscales

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 jul (EFE).- La producción audiovisual en Hollywood, el mercado cinematográfico más valioso del mundo, cayó un 12,7 % interanual a pesar de los intentos de Los Ángeles por frenar la fuga de rodajes con los nuevos incentivos y créditos fiscales, informó este jueves la oficina cinematográfica FilmLA.

El sector televisivo, principal motor de empleo en la región, encabezó el descenso al registrar una caída del 27,7 % interanual en el segundo trimestre, con 1.607 días de rodaje frente a los 2.224 del año anterior.

Este retroceso se achacó «en gran parte a la caída de los programas de telerrealidad», indicó la organización asociada de la ciudad y el condado de Los Ángeles en un informe publicado este martes que analiza los datos del 1 de abril al 30 de junio de 2026.

Pese a ello, la industria dio señales de alivio con series que dispararon la producción un 55,1 % respecto al trimestre anterior —a pesar de caer un 6,4 % anual—, impulsando a las producciones con incentivos fiscales a representar ya el 38,3 % del total de días de rodaje.

Por su parte, la categoría de largometrajes cerró el trimestre con 443 días de grabación, lo que representa una caída del 19,9 % en comparación con los 553 días registrados en el mismo periodo del año anterior.

«Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, el informe trimestral de FilmLA demuestra que los incentivos funcionan: las producciones locales con incentivos están en auge, creando empleos sindicalizados bien remunerados y generando oportunidades económicas para los angelinos», agregó por su parte la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

La caída de la producción supone uno de los ejes centrales de la contienda electoral de Bass, quien busca la reelección frente a la concejala demócrata Nithya Raman.

Ambas han pedido en sus programas electorales al estado de California la eliminación del límite de 750 millones de dólares del programa de incentivos y la ampliación del crédito a nuevas categorías de producción como vía para frenar la fuga de rodajes y reactivar la economía audiovisual angelina. EFE

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