La producción brasileña de petróleo y gas alcanza un nuevo récord en junio

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Río de Janeiro, 3 ago (EFE).- Brasil, octavo mayor productor mundial de crudo, extrajo en junio un promedio diario de 5,84 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente, un salto del 19,2 % con respecto al mismo mes de 2025 y un nuevo récord, informó este lunes la Agencia Nacional de Petróleo (ANP, regulador).

Además, la producción brasileña de hidrocarburos en junio fue en un 4,4 % superior a la de mayo, de acuerdo con el regulador.

Tanto la producción de petróleo como la de gas natural impusieron nuevos récords en junio, según los datos del organismo.

Tan solo de petróleo, la producción brasileña en junio fue de 4,47 millones de barriles diarios, un volumen en un 19,1 % superior al del mismo mes del año pasado y un 4 % mayor que el de mayo de este año.

Por su parte, la producción de gas natural en junio alcanzó igualmente un récord de 217,3 millones de metros cúbicos por día, con un salto del 19,7 % en la comparación interanual y un aumento del 5,5 % frente a mayo.

El 82 % de la producción brasileña de petróleo y gas natural en mayo, el equivalente a 4,79 millones de barriles diarios, fue extraído del presal, el horizonte de explotación ubicado en aguas muy profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor.

Las gigantescas reservas del presal pueden colocar a Brasil entre los cinco mayores exportadores mundiales de hidrocarburos en 2030, según las proyecciones del regulador.

La producción en el presal en junio fue en un 24 % superior a la del mismo mes del año pasado y en un 4,2 % mayor que la de mayo.

El 98,1 % de la producción brasileña de petróleo, así como el 87,6 % de la de gas, provino de campos marítimos en junio.

La estatal Petrobras se mantuvo como la mayor productora del país al ser responsable por 5,1 millones de barriles diarios en junio, el 87 % de toda la producción brasileña, sumando los campos en que actúa individualmente y los que explota como operadora en consorcios.

Después se ubicaron la noruega Equinor (146.318 barriles diarios), la brasileña PRIO Tigris (99.392) y la francesa TotalEnergies (90.784).

Teniendo en cuenta la producción propia y asociada, es decir lo que le corresponde a cada petrolera que actúa en consorcios bien sea operadora o no, la líder es Petrobras, con una producción de 3,44 millones de barriles diarios, seguida por las multinacionales Shell (561.578 barriles diarios) y TotalEnergies (281.630) y por la china CNOOC (175.189).

Los datos de la ANP incluyen la producción de las 50 empresas que operan en Brasil y que explotan 275 áreas, 254 de las cuales en concesión. EFE

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