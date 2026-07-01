La producción brasileña de petróleo y gas baja 0,8 % en mayo tras tres récords seguidos

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Río de Janeiro, 1 jul (EFE).- Brasil, octavo mayor productor mundial de crudo, extrajo en mayo un promedio diario de 5,6 millones de barriles de petróleo y gas natural equivalente, con una caída del 0,8 % frente a abril y con lo que rompió una serie de tres meses consecutivos de producción récord, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El gigante suramericano impuso un récord de producción de hidrocarburos en enero, con 5,3 millones de barriles diarios, y renovó la marca en febrero (5,53 millones) y en abril (5,64 millones), según los datos de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP).

Pese a la reducción en la comparación con abril, la extracción de petróleo y gas en mayo fue en un 17,5 % superior a la del mismo mes de 2025.

Tan solo de petróleo, la producción brasileña en mayo fue de 4,3 millones de barriles diarios, con una reducción del 0,9 % frente a abril, pero un salto del 16,9 % en la comparación con el mismo mes del año pasado.

La producción de gas natural en mayo, por su parte, se ubicó en 206 millones de metros cúbicos por día, con una reducción del 0,4 % frente a abril y un salto del 19,6 % en la comparación con el mismo mes de 2025.

El 80,5 % de la producción brasileña de petróleo y gas natural en mayo, el equivalente a 4,5 millones de barriles diarios, fue extraído del presal, el horizonte de explotación ubicado en aguas muy profundas del océano Atlántico por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor.

Las gigantescas reservas del presal pueden colocar a Brasil entre los cinco mayores exportadores mundiales de hidrocarburos en 2030.

El 98,1 % de la producción brasileña de petróleo en mayo, así como el 88,9 % de la de gas, provino de campos marítimos.

La estatal Petrobras se mantuvo como la mayor productora del país al ser responsable por 4,9 millones de barriles diarios en mayo, el 87,8 % de toda la producción brasileña, sumando los campos en que actúa individualmente y los que explota como operadora en consorcios.

Enseguida se ubicaron la noruega Equinor (127.875 barriles diarios), la brasileña PRIO Tigris (92.367) y la francesa TotalEnergies (90.671).

Los datos de la ANP incluyen la producción de las 50 empresas que operan en Brasil y que explotan 266 áreas, 248 de las cuales en concesión. EFE

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