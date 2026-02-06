La producción brasileña de vehículos cayó un 12 % en enero

3 minutos

(actualiza con datos de exportaciones ofrecidos en rueda de prensa)

Río de Janeiro, 6 feb (EFE).- Brasil, octavo mayor fabricante automotor mundial, produjo en enero 159.552 vehículos, con una reducción del 12 % frente al mismo mes de 2024, debido a la estabilidad del mercado nacional y a la caída de las exportaciones, informó este viernes la patronal.

La producción en enero también cayó significativamente en comparación con diciembre, un 13,5 %, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Según la patronal, el estancamiento de las ventas internas y una menor demanda externa, principalmente por la caída de las exportaciones a Argentina, obligaron a las fábricas a reducir su producción en enero.

El descenso en la producción también se explica porque enero de 2025, con 181.405 vehículos, fue un mes «atípico», con el mayor nivel de fabricación en los últimos seis años.

Brasil fabricó el año pasado 2,64 millones de vehículos, un número en un 3,5 % superior al de 2024, un crecimiento que se apoyó en parte por el salto del 32,1 % de las exportaciones.

En enero de este año, sin embargo, Brasil solo exportó 25.855 vehículos, con una caída del 18,3 % en la comparación con el mismo mes de 2024.

El mal dato se debe principalmente por la reducción del 5 % de las ventas a Argentina, el principal destino de los vehículos brasileños.

El presidente de Anfavea, Igor Calvet, explicó en rueda de prensa que esa reducción era prevista, ya que el «apetito» argentino sorprendió el año pasado y era difícil que se mantuviera, pero que Brasil está preocupado debido a que Argentina facilitó las importaciones desde otros países y la competición aumentó.

«Argentina tuvo un papel importante en el desempeño de nuestra producción el año pasado. Vamos a estar atentos a la evolución de ese mercado y a actuar para preservar las cadenas productivas integradas entre los dos países», afirmó.

La bajada de los embarques a Argentina, desde 21.400 vehículos en enero de 2025 a 15.600 en enero de este año, fue compensada en parte por un aumento de las ventas a México (de 900 a 2.200) y a Colombia (de 1.400 a 2.100).

Por otra parte, pese a que las importaciones desde China aumentaron desde 10.400 vehículos en enero del año pasado a 16.800 en enero de 2026, las procedentes de Argentina cayeron desde 19.400 a 13.400.

En Brasil se vendieron 170.536 vehículos nuevos en enero, un número ligeramente inferior (-0,4 %) al del mismo mes de 2024 y en un 39 % menor al de diciembre.

Las ventas de automóviles y comerciales ligeros crecieron un 1,8 % en enero, las de camiones cayeron un 31,5 % y las de autobuses se redujeron en un 33,9 %.

Los vehículos eléctricos respondieron por el 16,8 % de las ventas en Brasil en enero, su mayor porcentual hasta ahora, y el 65 % de ellos fue importado, principalmente de China, aunque la producción local aumentó diez puntos porcentuales en el último año.

«Ese resultado refuerza la importancia de la producción local en el proceso de transición tecnológica e indica una trayectoria de crecimiento a lo largo de 2026», afirmó Calvet. EFE

cm/mp/nvm